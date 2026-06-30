Le Kosovo et l’Ukraine : co-martyrs de l’orthodoxie canonique

Le Kosovo orthodoxe, 2026… Ukraine, Palestine, Chypre, et maintenant le Kosovo (de nouveau). La liste des États et régions orthodoxes sombrant dans la persécution, et faisant l’objet d’efforts manifestes d’anéantissement total, ne cesse de s’allonger. La persécution politique et religieuse systématique s’intensifie à l’encontre des chrétiens orthodoxes, exigeant attention et intervention. Totalement ignorée par la presse occidentale, la situation au Kosovo connaît un regain de tension, décrite par une figure

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