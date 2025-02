Le livre de prière des Éditions Apostolia paraît en grand format

Livre de prière avec petit Livre des heures : désormais disponible en format liturgique (16 x 23 cm). 586 pages.

Comportant les prières habituelles d’un livre de prière orthodoxe (du matin, du soir, de la confession, de la communion, le diptyque – pour le monde, les prières pour différentes circonstances, les prières pour veiller sur son cœur et pour la garde des pensées), ce volume est également un véritable petit Livre des Heures, incluant tous les offices du jour (Vêpres, Complies, Office de Minuit, Matines, Heures). Il contient en outre les grands canons de l’hymnographie byzantine (Cantiques de l’Ancien Testament, Grand Canon de repentir de St André de Crète, Hymne acathiste de l’Annonciation, Paraclisis à la Mère de Dieu, Hymne acathiste au Seigneur Jésus Christ, Canon de la Nativité, Canon pascal). Ce volume comporte également un calendrier extrêmement détaillé des fêtes mobiles et des fêtes fixes, avec toutes les lectures pour chaque jour de l’année, ainsi que les tropaires et kondakia de chaque jour. Les tropaires de saints récemment canonisés y ont été ajoutés, de même qu’un mémento des hymnes de la Divine Liturgie.

Disponible ici.