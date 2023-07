Le livre de Raphaëlle Ziadé, “L’art des chrétiens d’Orient”, remporte trois prix littéraires

Le livre de Raphaëlle Ziadé, “L’art des chrétiens d’Orient” (Citadelles et Mazenod, 592 pages, 600 illustrations couleur, 210 euros), a remporté trois prix littéraires relate le site IciBeyrouth. “Le 9 mars 2023, elle reçoit le prix de la Gazette Drouot ; le 15 mai 2023 elle remporte la mention spéciale du jury du prix littéraire de l’Œuvre d’Orient, remis par la secrétaire perpétuelle de l’Académie française, Mme Hélène Carrère d’Encausse ; et le 30 juin 2023, elle est distinguée par le prestigieux prix de la Fondation Pierre-Antoine Bernheim de l’Académie des inscriptions et belles lettres”. “Un livre de synthèse, qui donne aussi toutes les clés pour comprendre cet art et l’histoire des Églises”.

Source (et entretien avec Raphaëlle Ziadé sur son ouvrage)