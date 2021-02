Le livre « Mystagogie du Grand Carême » du hiéromoine Macaire de Simonos Pétra, disponible en e-book

Le livre du hiéromoine Macaire de Simonos-Pétra Mystagogie du Grand Carême. Essai de théologie du temps liturgique est désormais disponible sous format e-book que vous pouvez acheter en ligne.

« Chaque année, la fête de Pâques est l’occasion pour les fidèles de faire une expérience renouvelée de leur baptême et d’approfondir le mystère de leur vie en Christ. Le Carême, période de quarante jours de jeûne et de prière, précédé de trois semaines préparatoires, s’est constitué sur le modèle de l’ultime préparation des catéchumènes à l’initiation baptismale qui, dans l’Église ancienne, avait lieu de manière privilégiée lors de la nuit pascale. À la catéchèse sur les rudiments de la foi, dispensée par l’évêque, s’est substituée la catéchèse spirituelle sur les vertus, prodiguée par les lectures et les hymnes, consignées dans le Triodion, livre liturgique qui récapitule l’expérience séculaire de l’Église. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’un enseignement théorique, mais le jeûne, les prosternations, les modifications dans la célébration des offices et la structure même du Grand Carême introduisent les fidèles dans un mode d’existence nouveau qui leur permet de vivre le temps liturgique comme une anticipation de l’éternité. Cet ouvrage vise à montrer l’harmonie profonde entre l’enseignement spirituel des Pères de l’Église, l’hymnographie et les règles liturgiques qui concourent à l’accomplissement en nous du grand mystère de la foi ».

« En présentant donc cette étude plus comme un essai sur la théologie et la spiritualité du Triode que comme un examen historique, nous espérons qu’elle procurera à ses lecteurs le goût d’approfondir les textes et la vie liturgique de l’Église et d’engager chaque année avec un zèle renouvelé le “bon combat” du Grand Carême, afin de communier à la glorieuse Résurrection de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ »