Le maire de Potchaïev a démenti l’information propagée par les médias, selon laquelle l’épidémie est partie de la laure

La vague d’infections par le coronavirus à Potchaïev n’a pas commencé par la laure. C’est ce qu’a déclaré le maire de la ville, Vasili Boïko. « La contagion n’a pas commencé à la laure de Potchaïev, elle a commencé parmi les habitants de la ville. Il n’y a pas eu de contamination à la laure » a déclaré Vasili Boïko à la plateforme médiatique « Faïne misto ». Le maire a appelé « à ne pas faire de la politique à partir de la religion » et a souligné que la situation résultant de l’infection « est notre malheur à tous ». Il a mentionné en outre qu’il n’y avait pas de données officielles sur la détection du virus chez le supérieur et les moines de la laure de Potchaïev. « Le recteur se trouve à la laure. Le monastère est fermé aux visites et aux habitants de Potchaïev, en général à tous, sauf aux résidents du monastère. Les offices ont lieu à huis clos », a-t-il souligné. Il y a, toujours selon le maire, des cas de contamination du fait du coronavirus parmi les prêtres qui célèbrent dans les églises de la ville. L’infection des représentants du clergé est due à leurs contacts avec les paroissiens. « Ces prêtres ne sont pas des gens qui répandent spécialement le virus. Au contraire, ils ont été contaminés par les paroissiens, ils ont été contaminés par des gens qui travaillaient à l’étranger et sont revenus ici sans respecter les conditions de la quarantaine, ils ne se trouvaient pas en isolement. C’est ainsi que l’infection s’est propagée chez nous, à Potchaïev » a précisé Vasili Boïko. Celui-ci a encore souligné qu’il n’a pas de raisons de soupçonner les membres du clergé de dissimuler leur état de santé, et ceux qui ressentent les symptômes de la maladie s’adressent aux institutions médicales. « Chaque prêtre qui présente certains symptômes est testé », a conclu le maire de Potchaïev.

