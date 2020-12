Le manuel des pratiques liturgiques de l’Église orthodoxe russe hors-frontières est publié en ligne, en russe et en anglais

Le diocèse d’Europe occidentale de l’Église orthodoxe russe hors-frontières, dont le siège est à Londres, a annoncé la publication sur son site internet de son manuel de pratiques liturgiques de l’Église orthodoxe russe hors-frontières. Il est disponible en anglais et en russe. Le manuel comprend plus de « 100 questions et réponses » relatives aux usages liturgiques en vigueur dans cette Église, dont […]

