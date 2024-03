Le métropolite Ambroise de Corée et exarque du Japon a effectué une nouvelle visite pastorale au Japon

Le samedi, le métropolite Ambroise de Corée [Patriarcat œcuménique, ndt] a eu plusieurs rencontres avec des Japonais et des personnes d’autres nationalités pour discuter des questions de l’Exarchat du Japon et, le dimanche, il a présidé la divine liturgie, avec les pères Paul Koroluk et Romain Kavtchak pour concélébrants.

La divine liturgie s’est déroulée en présence du métropolite majeur de Chalcédoine, Mgr Emmanuel, et du métropolite de Bila Tserkva, Mgr Eustrate [Église orthodoxe d’Ukraine sous l’omophore du métropolite Épiphane ndt]. Étaient également présents Leurs Excellences les ambassadeurs de Grèce et de Chypre à Tokyo, Dimitris Karamitsos-Tziras et Yiannis Michaelides.

À l’issue de la divine liturgie, le métropolite Ambroise a accueilli les éminents visiteurs par des paroles très chaleureuses et a déclaré, entre autres : « Éminence, nous vous remercions chaleureusement pour votre présence très honorable parmi nous et nous vous demandons d’adresser une parole d’édification et de consolation au troupeau multinational de l’Exarchat du Patriarcat œcuménique au Japon ».

Le métropolite majeur de Chalcédoine a pris la parole en premier, transmettant les vénérables vœux paternels et les bénédictions de Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée et a souligné l’importance de la célébration de la sainte Eucharistie par le troupeau à présent petit, mais dynamique, de l’Exarchat, sous la direction pastorale de l’exarque du patriarche œcuménique du Japon, le métropolite Ambroise, et a souhaité la poursuite de la diffusion du témoignage orthodoxe au Japon.

Puis, dans son allocution, le métropolite Eustrate de Bila Tserkva a transmis les vœux du primat de l’Église autocéphale d’Ukraine, Sa Béatitude le métropolite Épiphane de Kiev, puis a remercié le métropolite Ambroise de lui avoir accordé la permission de participer à la divine eucharistie. En conclusion, il a souligné la valeur de la simplicité avec laquelle la divine liturgie a été célébrée et a exprimé son souhait pour la poursuite du ministère pastoral des orthodoxes vivant au Japon et l’évangélisation d’un plus grand nombre à l’avenir. Enfin, le P. Paul Koroluk a déclaré que « la synaxe eucharistique d’aujourd’hui est d’une importance historique car, pour la première fois, trois métropolites sont présents parmi nous » et il a invité toutes les personnes présentes à assister à la réception, qui s’est tenue dans la salle latérale de l’église, au cours de laquelle tous ont eu l’occasion de parler avec les métropolites et les prêtres.

Source