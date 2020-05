Le métropolite d’Allemagne Augustin (Patriarcat œcuménique) annonce que la communion ne sera plus donnée aux laïcs dans son diocèse et dénonce l’intrusion de l’État allemand

« Mes chers chrétiens orthodoxes d’Allemagne, le Christ est ressuscité !

Sa Toute-Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomée, répondant à une demande récente, écrit ce qui suit : ‘L’Église du Christ, obéissant à l’exhortation de Son Fondateur rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu (Matth. XXII, 21), a toujours reconnu la haute responsabilité de l’État de régler ses propres affaires, mais a conservé pour elle le droit sacré et imprescriptible de conserver ce qu’elle a reçu, d’organiser la vie ecclésiale et de célébrer les saints Mystères conformément à sa tradition et la conscience qu’elle a d’elle-même. Dans cet esprit, l’Église a accepté momentanément des mesures restrictives extraordinaires imposées par certains États en raison de la pandémie en cours du COVID-19. Le fait, cependant, que notre Église ait accepté l’interdiction provisoire de la célébration des offices liturgiques dans les églises avec la participation des fidèles, ne signifie pas qu’elle peut et souhaite transiger au sujet de la piété orthodoxe et particulièrement au sujet du mystère des mystères de la vie, la sainte Eucharistie et sur le mode de sa dispensation. La sainte Grande Église du Christ maintient inébranlablement l’enseignement orthodoxe donné par Dieu sur la Divine Eucharistie’. La parole de notre Patriarche est très claire et exprime la conscience de l’Église orthodoxe et de tous ses membres sur toute la terre. Malgré tout cela, en raison de l’ouverture des églises sur le territoire allemand, des décrets de l’État ont été promulgués qui, hormis les autres mesures de sécurité que nous avons naturellement adoptées, arrivent au point qu’ils réglementent également la manière dont la Sainte Communion est donnée, c’est-à-dire qu’ils interdisent la divine Communion au saint Calice en utilisant la sainte Cuiller. En conséquence, avec profonde douleur, je vous informe que tant que ces décrets susmentionnés resteront en vigueur et alors que nous pourrons tous aller à l’église, nous ne pourrons pas tous communier, à l’exception des prêtres. Il est implicite que restent en vigueur dans leur intégralité et jusqu’à nouvel ordre les mesures destinées à prévenir la propagation du Cornavirus du 30 avril 2020, les directives pratiques à nos fidèles du 1er mai 2020 et les mesures complémentaires pour la prévention de la propagation du coronavirus du 13 mai 2020. L’exclusion forcée de nos fidèles de la Sainte Communion constitue la mesure la plus affligeante et la plus douloureuse que j’ai été contraint de prendre au cours de mon ministère ecclésiastique en tant que métropolite d’Allemagne, pendant 40 ans. Je prie ardemment le Seigneur de Gloire de pouvoir révoquer cette décision le plus tôt possible. Avec amour paternel, votre métropolite Augustin, à Bonn, le 13 mai 2020 ».

Le métropolite Augustin a commenté cette décision au cours d’un entretien téléphonique exclusif avec l’agence grecque Orthodoxia : « Si je ne faisais pas ce qu’a ordonné l’État allemand, on m’enverrait la police, et il fermerait les églises. En même temps, cependant, je ne peux pas permettre que l’on réglemente notre façon de communier et pour cette raison, j’ai décidé que les fidèles ne communient pas du tout jusqu’à la levée des mesures. Que dirait le peuple : que nous leur avons dit des mensonges si longtemps ? Et puisque la divine Communion transmet des maladies, venez donner la communion d’une façon différente ? J’ai préféré ne pas donner la communion au peuple… Pour ceux qui me critiquent, particulièrement les clercs, je dois dire qu’ils doivent comprendre que nous sommes en Allemagne, ce n’est pas la Grèce ». Au cours de l’entretien, le métropolite a souligné qu’il y a actuellement en Allemagne une claire intervention dans la liberté religieuse.

Sources : 1 et 2