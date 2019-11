Le métropolite d’Argyrokastro (Gjirokastër) Dimitri a présidé, le 19 novembre, l’inhumation des restes de 193 soldats grecs tombés lors de la guerre italo-grecque (1940-1942) à Kleisoura (Këlcyrë) dans le sud de l’Albanie. Les restes étaient restés dans les gorges et les canyons de la région jusqu’à maintenant. La cérémonie a eu lieu avec beaucoup d’émotion, particulièrement lorsque les ossements ont été placés dans les tombes. Il existe un accord entre l’Albanie et la Grèce pour qu’un terrain adjacent soit accordé, afin d’agrandir le cimetière militaire de Kleisoura, qui a été créé par l’archevêque de Tirana Anastase avec le monastère Saint-Nicolas. Devant la grande croix du cimetière, des couronnes ont été déposées par l’ambassadeur de Grèce à Tirana, Mme Sophia Philippidou, le lieutenant-général Konstantinos Angos, représentant de l’État-major de la Défense nationale hellénique, des représentants grecs et albanais du groupe de recherche conjoint, ainsi que des parents et amis des défunts. L’accord entre la Grèce et l’Albanie pour l’inhumation des restes des militaires défunts a été conclu en 2009, mais n’a été réellement mis en vigueur qu’en 2018. C’est alors que le recueil des ossements a commencé. Des milliers de militaires grecs ont péri sur le front albanais lors de la guerre gréco-italienne d’octobre 1940 à mai 1941. De mai 1941 à novembre 1942, les Italiens, en tant qu’occupants de l’Albanie, ont installé des cimetières provisoires pour les Italiens et les Grecs. Néanmoins, nombreux sont les corps qui n’ont pas été alors retrouvés. 77 années se sont passées avant que ne commencent les exhumations. Celles-ci vont continuer jusque dans région de Koritsa (Korçë), où l’on estime que de 6000 à 8000 Grecs ont été tués lors des combats avec les Italiens, et qui n’ont été enterrés que de façon provisoire.

Source (dont photographie) : Romfea