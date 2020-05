Le métropolite de Chișinău Vladimir a adressé une protestation au gouvernement moldave en raison de son mépris envers l’Église pendant la crise du coronavirus

« Au Premier ministre de la République de Moldavie, Monsieur le Premier ministre, les fêtes pascales sont maintenant passées : la Résurrection du Seigneur, la Semaine lumineuse, « Radonitsa » les fêtes qui sont saintes pour nous tous, mais nous les avons passées sous une forte pression. Avec grande préoccupation, nous constatons que nous avons été exposés à des mesures drastiques pendant la période pascale : les saintes liturgies et la Semaine lumineuse sans participation des fidèles, et « Radonitsa » sans accès aux cimetières. Notre clergé, à juste titre, nous demande à nous qui dirigeons l’Église du Christ en Moldavie, pourquoi nous avons cédé si facilement, pourquoi nous avons accepté ces mesures drastiques, ayant en vue que d’autres États du globe n’ont pas eu recours à ce genre de restrictions. Monsieur le Premier ministre, le plus triste pour nous a été que les fêtes pascales aient été célébrées en l’absence des fidèles aux offices liturgiques et que soit restreint l’accès des fidèles à la bénédiction des gâteaux de Pâques. Mais il est plus triste encore que les autorités de l’État qui ont agi avec souplesse et en accordant le régime prioritaire aux marchés et magasins alimentaires qui sont remplis de citoyens, ait classé l’Église au même rang que les supermarchés de matériel de bâtiment et les entreprises prestataires de services et de distractions. L’autre douleur pour nous est l’action et la statistique du gouvernement concernant la célébration des offices dans la dernière période. À côté du fait que de nombreux saints lieux ont fait l’objet d’amendes de 22500 à 70000 Lei [1000 à 3500 Euros], il a été rapporté dans l’une des dernières communications du gouvernement, qu’en date du 26.4.2020, la sainte liturgie n’a eu lieu que dans 564 lieux de culte, tandis que dans 816 autres, elle n’a pas été célébrée. Pour nous, l’attitude du gouvernement est préoccupante et absolument inadmissible. L’Église n’est pas une société d’hôtels-restaurants ou une entreprise qui peut être fermée en temps d’épidémie. L’Église orthodoxe est une institution divino-humaine qui est active depuis deux millénaires pour le bien des hommes, même en temps d’épidémie, ce qui a été démontré depuis des siècles. L’Église orthodoxe de Moldavie existait avant la création de l’État de la République de Moldavie et a été et reste le pilier fondamental de la morale et du bien-être des citoyens de cet État, offrant pleinement la nourriture spirituelle tant nécessaire à chacun. L’Église est séparée de l’État par la loi, et se trouve hors des intrigues séculières et politiques. En ce temps de restrictions, les serviteurs de l’Église, à l’unanimité et régulièrement, y compris dans les 816 églises au titre desquelles vous vous êtes référé comme étant inactives dimanche passé, ont élevé des prières pour la cessation de la pandémie, la guérison des malades, la cessation de la sécheresse météorologique et hydrologique. Pendant les deux derniers mois, nos serviteurs, sans faire de publicité, ont soutenu spirituellement et matériellement les cadres médicaux et les personnes défavorisées. L’Église s’implique pleinement dans la résolution de la situation de crise, tandis que les armes de l’Église sont la sainte liturgie et les sept saints sacrements, sans lesquels l’Église ne peut exercer pleinement son activité. Ayant en vue ce qui est exposé plus haut, nous demandons respectueusement que soit tempérée l’attitude hostile et méprisante à l’égard de l’Église, humiliée et mise à genoux ces derniers temps. L’Église est à juste titre le berceau de notre survie en tant que nation et par excellence la cellule de base de la société.

† Vladimir, métropolite de Chișinău et de toute la Moldavie ».

Source