Le métropolite de France Emmanuel (Patriarcat œcuménique) : « Nous avons eu une coopération harmonieuse avec le patriarche Élie II »

Dans l’homélie qu’il a prononcée à l’issue de la divine liturgie célébrée en la cathédrale de la Sainte-Trinité à Tbilissi, le métropolite Emmanuel a mentionné son soutien fraternel envers le patriarche de Géorgie Élie II et le rôle du Patriarcat œcuménique. « C’est une grande joie et un honneur particulier pour nous, le métropolite de Smyrne Bartholomée et moi-même, de nous trouver près de vous. Nous transmettons les salutations fraternelles du patriarche œcuménique Bartolomée et la bénédiction de l’Église mère de Constantinople envers vous tous, peuple pieux de Géorgie », a déclaré, entre autres, le métropolite Emmanuel. Celui-ci a ajouté : « Lors de la rencontre qui a eu lieu hier avec le patriarche de Géorgie, nous avons eu une nouvelle fois l’occasion d’exposer et de discuter différentes questions ecclésiastiques qui concernent toute l’Église orthodoxe, et nous avons une coopération réellement harmonieuse et fraternelle lors de cette discussion. Le rôle du Patriarcat œcuménique, de l’Église mère, en tant que coordinateur des questions panorthodoxes est connu, mais aussi notre amour et notre soutien fraternel envers le patriarche de Géorgie Élie et le pieux peuple géorgien ». « Nous sommes toujours près de vous, à vos côtés, nous sommes les défenseurs de l’œuvre accomplie par Sa Béatitude le patriarche de Géorgie, et nous sommes toujours près de ce peuple, comme l’a prouvé du reste le patriarche œcuménique par plusieurs visites dans ce pays béni de Géorgie. Les liens fraternels depuis l’époque de Byzance jusqu’à aujourd’hui prouvent que ces relations ne pourront jamais être rompues, elles resterons fraternelles comme elles l’étaient et le seront toujours » a souligné le métropolite. Terminant son allocution, le métropolite Emmanuel a conclu : « Nous prions pour que longue vie soit accordée au patriarche, de nombreuses années, et que Dieu bénisse le peuple géorgien. Nous prions pour la prospérité et la stabilité dans votre pays et toute cette région du Caucase ». Le métropolite de France Emmanuel et le métropolite de Smyrne Bartholomée ont rencontré le samedi 16 juin le patriarche de Géorgie. L’objet de la rencontre était la question de l’octroi de l’autocéphalie à l’Ukraine.

Source (dont photographie) : Romfea