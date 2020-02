Le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre a reçu un accueil chaleureux à Podgorica

Le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphreest arrivé au Monténégro pour fêter la mémoire de S.Syméon le Myroblite. La visite durera trois jours. La Liturgie solennelle aura lieu à Podgorica le samedi 29 février 2020. Dans la soirée du 27 février, le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre et le métropolite du Monténégro et du Littoral Amphiloque ont présidé la procession massive qui s’est déroulée dans la capitale du Monténégro. Des dizaines de milliers de personnes – clergé, moines et moniales, laïcs – ont participé à la procession. Avant le début de celle-ci ont été célébrés en la cathédrale de la Résurrection du Christ une doxologie à l’occasion de la venue au Monténégro du Primat de l’Église orthodoxe ukrainienne, ainsi que le canon d’intercession à la Très sainte Mère de Dieu pour le salut des sanctuaires orthodoxes. Après la procession, le métropolite Amphiloque a souhaité la bienvenue à son hôte. Ensuite, le métropolite Onuphre, a prononcé l’allocution suivante qui a été saluée par les applaudissement des fidèles rassemblés : « Votre Éminence, cher métropolite Amphiloque, chers pères, frères et sœurs ! Je suis ici aujourd’hui avec vous, à cette soirée spirituelle merveilleuse, après avoir reçu la bénédiction de S.S. le patriarche de Serbie Irénée. Nous avons amené ici la bénédiction des patriarches Théophile et Cyrille et des autres primats d’Églises orthodoxes qui étaient présents à Amman, et la bénédiction du saint prince Vladimir, notre baptiste et illuminateur, ainsi que celle des saints pères de la Laure des Grottes de Kiev dont les reliques reposent dans les grottes et prient pour le peuple ukrainien et pour tous ceux qui aiment le Christ, qui veulent être avec le Christ. Lorsque j’ai reçu l’invitation de S.E. Mgr Amphiloque, j’avais une certaine idée de votre terre, de votre peuple. Déjà au séminaire, j’avais une idée sur le Monténégro, alors que j’étudiais l’histoire. Je me suis rappelé depuis ces années que le peuple monténégrin est très courageux, hardi. Mais quand je suis venu ici, lorsque j’ai vu vos visages, toute ces foule rassemblée au nom du Christ, j’ai compris que mon idée était très faible. Vous êtes beaucoup plus beaux, plus nobles, que je me le représentais ! Nous, Slaves, sommes élevés dans la sainte foi orthodoxe. Elle a formé notre figure spirituelle et notre culture. J’ai regardé vos costumes nationaux, ils sont très beaux et harmonieux. Et cela dit que ceux qui ont créé cette beauté aimaient Dieu et que l’harmonie régnait dans leur âme. Aujourd’hui, les gens veulent créer un monde beau, veulent devenir beaux, mais tous ne comprennent pas et ne savent pas que l’homme ne peut être beau que lorsqu’il vit avec Dieu. Si l’homme connaît Dieu, s’il comprend la volonté de Dieu, il devient saint. Et en lui se révèle la beauté de l’image de Dieu dont le Seigneur a orné chacun de nous. Cette beauté est incorrompue. Lorsque l’homme va vers le Christ, il s’unit avec Lui et avec son prochain. Nous parlons beaucoup aujourd’hui de l’unité des uns avec les autres pour vaincre le mal qui existe dans le monde, mais on ne peut s’unir qu’autour du Christ. Celui qui est avec le Christ ne peut être vaincu par aucun mal. Il est déjà tard et avant de venir ici, vous avez vaqué à un certain nombre de vos occupations. Aussi, je ne vais pas vous incommoder par mes paroles, et je souhaite que la grâce divine garde chacun de vous, vos familles, votre beau pays. Je souhaite que cette grâce de Dieu nous renforce et que nous puissions supporter toutes les épreuves, les difficultés que nous rencontrons sur notre chemin. Que la bénédiction repose sur nous tous. Amen ».

Vidéo de l’office en la cathédrale de Podgorica et de la procession qui s’en est suivie.





