Le métropolite de Kiev Onuphre : « Le sang des martyrs est le témoignage de la foi inébranlable en Dieu »

Le 6 février 2020, sur le territoire de la Laure des Grottes de Kiev a été ouverte la conférence scientifique internationale « L’Église des martyrs : les persécutions contre la foi et l’Église au XXème siècle », organisée par l’Académie ecclésiastique de Kiev. Une centaine de chercheurs, venus de 17 pays participent à ce forum de deux jours, qui marque le vingtième anniversaire de la canonisation des saints nouveaux martyrs et confesseurs de Russie. L’assemblée plénière est dirigée par le chancelier de l’Église orthodoxe d’Ukraine, le métropolite de Borispol et de Brovary Antoine, et le recteur de l’Académie ecclésiastique de Kiev, l’évêque de Belogorod Sylvestre. Les travaux de la conférence ont commencé par l’allocution d’ouverture du métropolite de Kiev Onuphre, primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine : « Vos Éminences, Vos Excellences, Révérends Pères, Frères et Sœurs, chers participants et hôtes de la conférence, je vous adresse mes félicitations à l’occasion de l’ouverture du forum scientifique international dédié à l’étude de l’héritage des exploits des nouveaux martyrs et confesseurs du XXème siècle. L’histoire de l’Église orthodoxe durant la période soviétique est une page tragique et, en même temps, majestueuse du siècle passé, immergée de la pourpre du sang des chrétiens orthodoxes assassinés alors qu’ils étaient innocents. Dès 1918, le pouvoir soviétique s’est posé pour but d’éradiquer la religion et de construire une nouvelle société athée. Et le premier instrument du pouvoir soviétique, à l’aide duquel se sont produits des changements radicaux dans les relations avec l’Église, a été la législation soviétique. Les premiers actes législatifs ont sapé la base sociale et économique de l’Église orthodoxe. L’étape destructrice suivante à l’égard de l’Église a été l’anéantissement physique du clergé et des fidèles orthodoxes. Dès les premières années de l’existence du pouvoir soviétique, des vagues d’assassinats ont frappé les hiérarques et les membres du clergé orthodoxe, et ce sans procès ni enquête. Ainsi, à Petrograd, le 31 octobre 1917 fut assassiné le premier prêtre, Jean Kotchourov ; à Kiev, le 7 février 1918, a été fusillé le métropolite de Kiev Vladimir (Bogoyavlensky) ; à Perm, le 20 juin 1918, a été fusillé l’archevêque de Perm Andronique (Nikolsky), et en août de la même année, tous les membres de la délégations venus sur place pour éclaircir les circonstances du meurtre de l’archevêque furent assassinés par les membres de l’armée rouge. Parmi les membres de la délégation, il y avait : l’archevêque de Tchernigov Basile (Bogoïavlensky), l’archimandrite Matthieu (Pomerantsev) et d’autres. On peut allonger cette liste, mais il ressort déjà de ces faits primordiaux que la politique de terreur du pouvoir soviétique était dirigée vers la liquidation totale de l’Église orthodoxe en Union Soviétique. Le pic des répressions s’est produit durant les années 1937-1938, années de la terreur rouge, lorsque l’élite de la société fut anéantie, dont des centaines de milliers de clercs, moines et moniales, et simples fidèles. L’anéantissement physique de l’épiscopat, du clergé, des moines et moniales, et des fidèles était accompagné de la confiscation des biens ecclésiastiques, de la fermeture des églises orthodoxes et des monastères, ainsi que des centres spirituels. Dans tout le diocèse de Kiev, il ne restait à la fin des années 1930 que deux églises ; tous les monastères étaient liquidés, le système d’éducation ecclésiastique était détruit. À côté des méthodes de terreur, la propagande athée a été activée. La presse soviétique est devenue un instrument puissant d’influence idéologique, elle a changé l’esprit des citoyens sous le couvert de la propagande d’État et du parti envers la population. Cette méthode a repris de la vigueur dans les années d’après-guerre, lors des persécutions « khroutcheviennes » contre l’Église orthodoxe, alors que les fidèles ont été à nouveau exposés à la discrimination dans la société par l’humiliation de leurs sentiments religieux. Nous nous sommes rassemblés aujourd’hui à ce forum scientifique non seulement pour jeter un regard sur la page tragique du siècle passé, mais aussi pour comprendre et nous convaincre encore une fois du fait que les forces du mal, « les portes de l’enfer », ne peuvent prévaloir sur l’Église (Matth. XVI, 18). Notre Église est l’Église des martyrs, et le sang qu’ils ont versé est le témoignage de leur foi inébranlable en Dieu. « Pour l’Église du Christ, le sang et les persécutions ne sont pas une nouveauté. Tout cela s’est déjà produit avant. Et tout cela n’a pas mené à l’anéantissement de l’Église orthodoxe, mais à sa glorification et sa croissance. Les persécutions sont envoyées pour tester notre fidélité à Dieu. Et pour la fermeté dans la foi nous attend la couronne de vie », dit le hiéromartyr Onuphre (Gagaliouk). En regardant l’exploit des nouveaux martyrs, nous nous persuadons encore une foi de la véracité des paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, selon lesquelles tout est possible à celui qui croit (Mc IX, 23). La foi en Dieu a donné aux nouveaux martyrs la force de subir les insultes et les persécutions, les caves froides et les interrogatoires nocturnes, la faim et le froid en exil et les terribles tortures. Endurer tout cela et ne pas perdre la raison, seuls ceux qui étaient renforcés par la force de Dieu le pouvaient, eux en qui demeurait une foi inébranlable et la Grâce divine qui protège tout. Toutes ces qualités nous ont été manifestées par les nouveaux martyrs et confesseurs du XXème siècle. Je crois que la conférence scientifique d’aujourd’hui sera un bon fondement pour comprendre l’exploit et l’héritage des nouveaux martyrs et confesseurs du XXème siècle. J’invoque sur vos labeurs la bénédiction divine. Que notre Seigneur Jésus-Christ, par les prières des saints nouveaux martyrs et confesseurs nous donne à tous la sagesse et nous conduise dans la foi et la Vérité. + ONUPHRE, métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine, Primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine. Le 6 février 2020 à Kiev ».

Source