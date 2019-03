Le métropolite de Kiev Onuphre : « Pour faire de bonnes œuvres, l’homme doit apprendre à faire le bien »

Afin de faire de bonnes œuvres, l’homme doit apprendre à faire le bien et cela n’est possible que par le jeûne et la prière. C’est ce qu’a déclaré le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre dans sa prédication en l’église Saints-Antoine et Théodose de la laure des Grottes de Kiev le dimanche du Jugement dernier. « Pourquoi la sainte Église fait-elle mémoire du Jugement dernier à la veille du grand Carême ? Tout cela se résume dans le fait que l’homme doit faire du bien à son prochain, et pour cela il devra répondre devant Dieu. Mais pour avoir la possibilité de faire de bonnes œuvres au prochain en se sacrifiant, l’homme doit devenir bon, il doit s’apprendre à faire le bien, et cela n’est possible que par la prière et le jeûne » a ajouté le primat de l’Église d’Ukraine. « Par les exploits ascétiques et les vertus, nous devenons bons, aptes à faire du bien au prochain. Ce faisant, l’homme fait du bien à lui-même, il se libère de la méchanceté, de la haine, de l’animosité, de l’orgueil, qui altèrent notre figure humaine. En se libérant de tout cela, l’homme devient bon et capable de faire du bien au prochain » a précisé l’archipasteur. « Il y a maintenant un tel esprit dans le monde, que tous se critiquent les uns les autres, mais ne compatissent pas aux autres. L’homme doit se regarder lui-même, se critiquer et se corriger, que le prochain soit debout ou tombe devant Dieu ». « Celui qui n’a pas fait de bonnes action, qu’il commence à ce grand Carême à travailler sur lui-même, qu’il commence à devenir bon, qu’il commence à retrancher avec l’aide de la prière et du jeûne les passions et les vices, afin de recevoir une réponse du Christ sauveur lors de Son jugement redoutable au moment de Sa seconde et glorieuse venue » a exhorté le primat.

Source : Pravlife