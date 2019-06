Le métropolite de Kykkos (Église de Chypre) : « Les agissements anti-canoniques en Ukraine menacent l’orthodoxie universelle »

« Nous vous souhaitons du fond du cœur de nombreuses et bonnes années afin que vous continuiez votre ministère avec amour fraternel pour le bien du troupeau de la terre ukrainienne qui est amie et partage la même foi, elle qui en ces jours subit de dures épreuves en raison d’actes extérieurs illégaux qui violent la tradition canonique éternelle de notre Église orthodoxe, ayant pour résultat non pas l’unité de l’Église locale d’Ukraine, mais sa désintégration catastrophique ». Ces agissements, selon le hiérarque « ont une influence malheureuse non seulement sur l’unité de l’Église locale d’Ukraine, provoquant un schisme destructeur, menaçant tout le corps de l’Orthodoxie universelle, pour la plus grande satisfaction de ses ennemis ». Le hiérarque rappelle que l’autocéphalie « doit être octroyée conformément à nos saints canons et notre tradition ecclésiale orthodoxe séculaire, et non par des actes unilatéraux et arbitraires, qui dès le début sont anti-canoniques, et comme tels nécessitent un remède canonique. Nous croyons fermement que seul un Concile œcuménique panorthodoxe ou l’accord unanime de tous les Primats des Églises orthodoxes locales autocéphales constitue l’organe canonique d’octroi de l’autocéphalie à une Église».

Source