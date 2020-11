Le métropolite de Kykkos Nicéphore conteste l’attitude du Patriarcat de Constantinople dans la question ukrainienne

Le métropolite de Kykkos et de Tylliria Nicéphore (Église orthodoxe de Chypre), vient de publier un livre intitulé « Le problème ukrainien actuel et sa solution selon les divins et saints canons ». Nous publions ci-dessous ses conclusions : « Résumant les éléments ecclésiologiques, théologiques, canoniques et historiques concernant le problème ukrainien exposés précédemment, nous concluons ce qui suit : […]

