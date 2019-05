À la question : « Pour beaucoup de personnes, dans notre pays, surtout pour ceux de l’ancienne génération, la victoire de la Seconde Guerre mondiale est la victoire personnelle de Staline. Selon le dernier sondage de l’institut « Levada Center », 51% des Russes considèrent la personne de Staline avec admiration, respect ou sympathie. Et c’est l’indice le plus élevé des 20 dernières années. Selon vous, un certain danger ne se cache-t-il pas derrière les résultats d’un tel sondage ? » Le métropolite Hilarion a répondu : « J’appartiens à la catégorie de personnes qui regardent Staline sans admiration et sans sympathie. Sur cet homme repose la responsabilité des répressions qui se sont déchaînées dans les années 1920, et particulièrement les années 1930. L’Église a clairement exprimé son attitude envers ces répressions en canonisant les nouveaux martyrs et confesseurs – ceux qui sont connus nommément et ceux dont on ne connaît pas les noms. Chaque fois lorsque surgit ce sujet, je rappelle que, non loin de Moscou, il y a le « polygone » de Boutovo. C’est là que doivent se rendre ceux qui admirent Staline, qui vénèrent cette figure, pour voir à quelles conséquences a mené sa politique. La victoire de la Seconde Guerre mondiale est le résultat de l’exploit de toute la population. Le peuple entier s’est dressé pour défendre le pays et a remporté la victoire dans cette guerre sanglante. Quel était ici le rôle personnel de Staline, cette question entraîne beaucoup de débats, dont ceux qui concernent ses agissements destinés à affaiblir l’armée dans les années 1930, alors que de nombreux chefs militaires exceptionnels ont été fusillés, car ils étaient soupçonnés de trahison, et l’armée s’est trouvée totalement non préparée pour la guerre. On peut se rappeler que l’on avait averti Staline de l’attaque imminente qui se préparait, et il ignora ces rapports, dont celui du célèbre agent Richard Sorge. Aussi, on ne saurait dire que la victoire de l’Union Soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale est le mérite de Staline. Je pense que c’est le mérite de tout le peuple, qui a été attribué à Staline en raison du culte de la personnalité. Je ne pense pas que maintenant, à notre époque, il faille faire renaître ce culte de la personnalité ».

