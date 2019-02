Le métropolite Emmanuel de France (Patriarcat de Constantinople) : « Le patriarche de Géorgie a la sagesse de prendre une décision pour l’Ukraine »

« Le patriarche de Géorgie a la sagesse de prendre une décision relativement à l’autocéphalie de l’Église d’Ukraine » a déclaré le métropolite de France Emmanuel immédiatement après sa rencontre avec le catholicos-patriarche de Géorgie Élie II. Le métropolite, s’adressant aux médias, a souligné : « C’est avec grande joie que nous nous sommes trouvés aujourd’hui dans le pays hospitalier de la Géorgie et particulièrement dans l’enceinte de la très sainte Église de Géorgie ». Selon le métropolite Emmanuel, chef de la délégation du Patriarcat de Constantinople, qui est venue à Tbilissi, il s’agissait « d’une rencontre amicale entre les deux Églises amies ». « Le but de la ma visite de ce jour ici était une coopération fraternelle avec S.B. le patriarche et les membres de la hiérarchie de l’Église de Géorgie, durant laquelle nous avons échangé nos vue sur les sujets qui concernent l’orthodoxie plus généralement et naturellement nous avons discuté de l’octroi du tomos d’autocéphalie par l’Église mère de Constantinople à l’Église d’Ukraine », a souligné le métropolite Emmanuel. Pour ce qui concerne l’autocéphalie de l’Église d’Ukraine, le métropolite de France a affirmé : « Nous ne sommes pas venus pour imposer quoi que ce soit à l’Église de Géorgie ! Sa Sainteté le patriarche de Géorgie a la sagesse et le bon sens de faire ce que l’Église de Géorgie doit faire, et nous avons une excellente coopération entre le Patriarcat œcuménique et le Patriarcat de Géorgie ». Concluant, le métropolite a ajouté que « la discussion concernait tous les sujets auxquels fait face l’orthodoxie aujourd’hui. Nous devons conserver l’unité de l’Église orthodoxe, et nous avons été absolument d’accord là-dessus ».

Source (dont photographie) : Romfea. Photographie : Patriarcat de Géorgie

