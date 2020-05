Le métropolite Emmanuel évoque la réouverture des églises en France

Le métropolite Emmanuel de France a célébré la divine Liturgie à huis-clos ce dimanche matin (10 mai) à la cathédrale Saint-Stéphane à Paris.

Les églises de tout le pays restent fermées en conformité avec les directives gouvernementales. La participation de la communauté à la divine Liturgie ne sera autorisée qu’à partir du début du mois de juin, et ce dans des conditions sanitaires strictes, qui seront précisées par le gouvernement français. La métropole grecque orthodoxe de France informera les fidèles du jour précis de la reprise des célébrations.

De plus, il sera obligatoire pour les fidèles de porter un masque de protection et de se tenir à deux mètres les uns des autres. Il y aura également une signalisation sur les sièges où les fidèles ne seront pas autorisés à s’asseoir (photo ci-dessous). Dans la cathédrale Saint-Stéphane, près de 3/4 des sièges seront marqués comme non-disponibles, tout en permettant aux fidèles de se tenir dans le narthex de l’église ou sur le parvis en conservant une distance suffisante les uns par rapport aux autres.

Source