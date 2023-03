Le métropolite Épiphane nomme un vicaire pour la laure de kiev

Le 29 mars dernier, le Synode de l’Église orthodoxe d’Ukraine a répondu positivement à la demande de l’archimandrite Abraham (Lotysh), d’être reçu sous l’omophore du métropolite Épiphane. L’archimandrite Abraham a été membre du Conseil spirituel du monastère de la Dormition de la Laure (sous l’omophore du métropoite Onuphre) où il exerçait la fonction de sacristain.

Le métropolite Épiphane a accédé à sa demande et a béni l’archimandrite Abraham pour exercer les fonctions de vicaire de la Laure de la Sainte Dormition de Kiev au sein de l’Église orthodoxe d’Ukraine.

Le primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine a exprimé l’espoir que le gouvernement contribuerait à protéger le nouveau vicaire et le monastère d’éventuelles provocations de la part des partisans de l’Église orthodoxe ukrainienne.

En tant que vicaire, l’archimandrite Abraham a adressé par un enregistrement vidéo l’appel suivant aux moines restés fidèle au métropolite Onuphre :

« Vénérables Pères et chers frères de la Laure !

Ces derniers temps, et plus particulièrement ces derniers mois et ces dernières semaines, nous avons tous ressenti de la douleur et du désespoir face aux événements qui touchent notre monastère. On continue à nous persuader que la seule cause de ces événements est l’attitude de l’État. Cependant, nous devons honnêtement admettre que notre ancien vicaire et le clergé, représenté par le métropolite et le synode, ont façonné pas à pas la triste situation dans laquelle nous nous trouvons. Le dialogue a été remplacé par la fermeture et les menaces. Au lieu de prendre conscience de la nécessité de rompre sincèrement, honnêtement et définitivement la subordination à Moscou, qui nous fait la guerre, nous avons pris des décisions et des déclarations vagues et tièdes, que chacun interprète à sa guise. Au lieu de chercher des moyens d’unir et de réconcilier les orthodoxes, on attise l’hostilité et la confrontation.

En tant que membre du Conseil spirituel de la Laure, je me sens depuis longtemps investi d’une responsabilité particulière quant au sort de notre maison commune, le royaume de la Mère de Dieu et le monastère des Vénérables Pères. J’ai consacré beaucoup de temps à la prière et à la réflexion. Ma conscience et mon devoir de prêtre monastique m’encouragent à rester dans le lieu où j’ai prononcé mes vœux devant Dieu.

Je vois dans ce qui se passe l’œuvre de la Providence de Dieu et une incitation pour nous tous à reconnaître la nouvelle réalité canonique de l’existence en Ukraine d’une Église orthodoxe locale qui s’est vu accorder le Tomos d’autocéphalie, qui est reconnue par le patriarche œcuménique et les Églises locales, qui a un primat canoniquement élu, S.B. le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine, Épiphane, l’archimandrite de Laure de Kiev », a déclaré l’archimandrite Abraham.

Le même jour le Département de l’information et de l’éducation de l’Église orthodoxe ukrainienne a informé que par le décret du métropolite Onuphre, l’archimandrite Abraham a été interdit de célébration pour s’être soustrait au schisme et avoir violé grossièrement le serment sacerdotal : « Par décret de Sa Béatitude le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre du 29 mars 2023 l’archimandrite Abraham (Lotysh) est interdit de célébration et de commsunion à la Sainte Eucharistie pour transgression des 10e, 11e et 39e canons des saints Apôtres et de la 2e canon du Concile d’Antioche ».

Le métropolite Antoine (Pakanitch), chancelier de l’Église orthodoxe ukrainienne a commenté dans une vidéo la décision de l’archimandrite Abraham : « La décision prise par le père Abraham est une décision individuelle. Cette décision contredit les principes monastiques de base que le père Abraham a professés lors de sa tonsure. De toute évidence, l’ancien sacristain de la Laure, quels que soient les mots qu’il utilise, préfère en fait le terrestre au céleste et rejoint les rangs des traîtres », a noté le métropolite Antoine.

Le métropolite Antoine a déclaré que les média ont commencé à diffuser de fausses informations sur le transfert « massif » des frères du monastère vers l’Église orthodoxe d’Ukraine.

« Je tiens à déclarer officiellement que ces informations sont fausses. À l’heure actuelle, personne n’a rejoint l’Église orthodoxe d’Ukraine, à l’exception du père Abraham. Pour avoir rejoint le schisme, Sa Béatitude le métropolite Onuphry de Kiev et de toute l’Ukraine et archimandrite de la Laure, a exclu le père Abraham de la communauté monastique de la Laure et l’a interdit de célébration”, a déclaré le métropolite.

« Nous vivons dans un monde où il y a de la place pour les exploits et les trahisons. Même parmi les apôtres les plus proches de Jésus-Christ, il y avait un traître – Judas Iscariote <…>”, a rappelé le hiérarque de l’Église orthodoxe ukrainienne avant d’ajouter : « Malgré la position du père Abraham, nous prions pour que le Seigneur miséricordieux, dont le nom est Amour, le fasse revenir à la raison et qu’il revienne dans l’Église canonique ».