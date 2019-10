Le site Orthodoxia.info a mis en ligne les remerciements du métropolite Épiphane adressés à l’Église de Grèce et à son primat :

« Je suis reconnaissant à mon frère en Christ, à sa béatitude Jérôme, archevêque d’Athènes et de toute la Grèce, président du Saint-Synode de l’Église de Grèce et aux frères hiérarques de l’assemblée des évêques d’avoir décidé aujourd’hui de soutenir et de suivre le décisions historiques du Patriarcat œcuménique, ouvrant la possibilité d’une interaction complète entre nos deux Églises autocéphales locales dans tous les domaines.

L’histoire de nos deux anciennes nations, la Grèce et l’Ukraine, comprend de nombreuses pages partagées d’amitié et de coopération. L’établissement d’une pleine unité eucharistique et des relations officielles entre les Églises locales de Grèce et d’Ukraine est une nouvelle page qui restera à jamais liée dans notre histoire et dans nos cœurs.

J’espère que dans un avenir proche, j’aurai le plaisir de visiter Athènes, qui me tient à cœur, et de transmettre personnellement nos sentiments d’amour et de respect à Sa Béatitude, Monseigneur Jérôme, au frères hiérarques, et à toute l’Église de Grèce. »

