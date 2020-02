Le métropolite Hilarion de Volokolamsk est en visite à Belgrade

Le métropolite Hilarion, président du département des relations extérieures du Patriarcat de Moscou, a été accueilli aujourd’hui à l’aéroport de Belgrade « Nikola Tesla » en tant qu’un invité spécial, par des membres du Saint-Synode des évêques de l’Église orthodoxe serbe : évêques Mgr Irénée de Bačka et Mgr David de Kruševac, l’archiprêtre Vitaly Tarasiev, recteur du podvorie du Patriarcat de Moscou à Belgrade, ainsi que Marko Nikolić, directeur adjoint de la Direction de la coopération avec les Églises et les communautés religieuses de la République de Serbie. Mgr Hilarion a été reçu par le patriarche serbe Irénée le même jour. Comme prévu, le métropolite Hilarion participera à une présentation de son œuvre « En quoi croient les chrétiens orthodoxes » traduite en langue serbe, le 17 février à partir de 17 heures dans la crypte du Temple Saint-Sava à Vračar, tandis que le 18 février à midi il y aura lieu une conférence scientifique sur le thème « Les offices orthodoxes comme école de théologie et de réflexion sur Dieu » à la faculté de théologie orthodoxe de l’Université de Belgrade .

Sources 1 et 2