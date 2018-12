Mgr Joseph, métropolite du diocèse d’Europe occidentale et méridionale du Patriarcat de Roumanie a consacré dimanche 16 décembre la nouvelle église orthodoxe roumaine de Lyon, dédiée à sainte Eugénie. La veille, Mgr Benjamin, évêque de Bessarabie du Sud, a présidé l’office des Vêpres, suivi de la litie. Dans son homélie, le hiérarque a parlé de la préservation de la foi et des valeurs spirituelles orthodoxes, de l’organisation dans les communautés de la diaspora ainsi que « du transfert d’une Roumanie en miniature dans chaque communauté ». Il a ensuite félicité la communauté roumaine de Lyon pour l’aménagement de l’église et il l’a exhorté à rester proche de son hiérarque et de ses prêtres. Le lendemain, le métropolite Joseph, assisté de l’évêque Benjamin et de l’évêque de Neamț Marc, a procédé à la consécration de l’église. On peut voir ci-dessous la vidéo de la consécration de l’Autel. L’église Sainte-Eugénie est située sur l’ancien Domaine de Longchêne, acquis par les Hospices Civils de Lyon en 1866. À partir des documents d’archives, il est difficile de préciser la date exacte de la construction du lieu de culte, si ce n’ait que l’on sait avec certitude qu’il a été inauguré le 8 novembre 1906.





Source