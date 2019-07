Le hiérarque a célébré la sainte Liturgie, a parlé avec les jeunes, puis a participé à leurs activités dans le cadre du camp. Les enfants, sous la direction de spécialistes, ont appris à peindre des œufs, à faire de la peinture et de la sculpture, et aussi du théâtre et de l’escrime. La catéchèse et la lecture font également partie des ateliers. « Les randonnées, l’esprit de prière des offices, le son des cloches et des carillons, la pose de cierges sur les tombes des parents au cimetière, les dialogues avec les pères du monastère, les chants autour du feu de camp, tout cela a aidé les enfants à découvrir un peu du monde intérieur et des mystères de Dieu, ainsi que la richesse de notre tradition chrétienne et roumaine » a déclaré le père Ananie du monastère de Putna. Le coordinateur du camp du diocèse d’Europe occidentale et méridionale du Patriarcat de Roumanie, le père Bogdan Cârdu, a dit au sujet du camp de Putna que c’est « une grande chance pour les enfants, de deux points de vue : ils ont la chance d’avoir une vie spirituelle à travers le programme de la prière du matin et du soir. Mais ils peuvent aussi pénétrer ce que signifie l’esprit orthodoxe… sans nécessairement discuter avec quelqu’un, mais purement et simplement en vivant ici dans cet esprit du monastère et de la prière. Cela est très important », a dit le père Bogdan Cârdu. Les enfants présents au camp ont vénéré saint Étienne le Grand de façon inhabituelle. Ils ont interprété une hymne dédié au saint sur sa tombe au monastère de Putna. On peut visionner ci-dessous une vidéo avec les chants des jeunes à saint Étienne le Grand et à la Mère de Dieu devant la tombe du saint.

