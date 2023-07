La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Sa Béatitude le métropolite Onuphre a exprimé ses condoléances à la suite du bombardement russe d’Odessa dans la nuit du 23 juillet 2023, qui a causé la perte de vies humaines et la destruction de la cathédrale de la ville. Dans son discours au clergé et aux fidèles du diocèse d’Odessa et à tous les habitants d’Odessa, le primat de l’Église orthodoxe ukrainienne les a appelés à ne pas oublier