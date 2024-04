Le 13 avril 2024, l’évêque de l’Église orthodoxe ukrainienne (sous l’omophore du métropolite Onuphre), le métropolite Philarète de Lviv et de Galicie, a rencontré le hiérarque de l’Église orthodoxe macédonienne, le métropolite Timothée de Debar et de Kicevo, nous informe le site orthodoxe Liturgija.mk. « La conversation s’est déroulée dans une atmosphère agréable et amicale, il y a eu un échange de vues et d’informations sur la vie en Macédoine et

