Le métropolite Porphyre est le nouveau patriarche de l’Église orthodoxe serbe

L’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe serbe a élu le métropolite de Zagreb-Ljubljana Porphyre 46e primat de l’Église orthodoxe serbe. Le moine Matthieu a tiré une enveloppe avec le nom du nouveau patriarche, laquelle se trouvait dans le saint Évangile où étaient placées les enveloppes avec les noms des trois candidats ayant reçu le plus grand nombre de voix. Les trois candidats élus étaient le métropolite Porphyre, l’évêque de Bačka Irénée et l’évêque de Banja Luka Éphrem. Après l’élection du nouveau patriarche, les cloches de l’église Saint-Sava et de la cathédrale Saint-Michel de Belgrade ont sonné. L’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe serbe a commencé aujourd’hui à 12h en la crypte de l’église Saint-Sava. Elle a été précédée par la Liturgie, à laquelle étaient présents tous ses membres. Pour la première fois, l’Assemblée s’est tenue hors des locaux du Patriarcat. L’église Saint-Sava a été choisie en raison de la pandémie, les conditions qui existent sur ce grand espace permettant d’observer les mesures sanitaires. L’Assemblée était présidée par l’évêque de Srem Basile, du fait que l’évêque de Šabac Laurent, doyen de l’épiscopat, a été hospitalisé. À l’Assemblée ont participé 36 évêques sur un total de 39.

