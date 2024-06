Le métropolite Tikhon et une délégation de l’Église orthodoxe en Amérique (OCA) a effectué une visite à Constantinople du 7 au 10 juin 2024. Pendant leur séjour à Constantinople et au Phanar, la délégation a rencontré des hiérarques et des membres de la Cour patriarcale. Leurs discussions portaient sur différents sujets, dont le récent voyage de la délégation en Ukraine et en Roumanie, de même que des questions relatives à

