« Le monachisme dans le monde byzantin et en Europe médiévale (II) »

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture du 16 février consacrée au « Monachisme dans le monde byzantin et en Europe médiévale » (deuxième partie, première partie). Les intervenants sont Annick Peters-Custot, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Nantes et Olivier Delouis, byzantiniste, chargé de recherche au CNRS. Présentation : « Le monachisme comme trait d’union entre le christianisme oriental et occidental avant et après le schisme du 11e siècle (2e partie). Émission réalisée dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. La réception de la règle de saint Benoît à Byzance et de celle de saint Basile en Occident ; le culte de saint Benoît en Orient ; les Hymnes byzantines de Nil de Rossano ; saint Benoît cité par saint Grégoire Palamas. »