Le monastère de Bois-Salair lance une campagne de dons pour achever la restauration de sa chapelle

Le monastère de Bois-Salair, connu pour son ancrage spirituel et sa communauté engagée, a lancé une nouvelle campagne de dons pour financer l’ultime étape de la restauration de sa chapelle : la réalisation de fresques murales dans la pure tradition orthodoxe.

Une restauration portée par la générosité

Il y a trois ans, une première campagne avait permis de restaurer la structure du bâtiment et d’améliorer considérablement son intérieur. Ce succès a été rendu possible grâce à une mobilisation impressionnante de fidèles et de donateurs. « La générosité des contributeurs a dépassé nos attentes », nous informe le monastère.

Aujourd’hui, l’objectif est d’aller encore plus loin. Les murs de la chapelle, encore nus, attendent d’être habillés de fresques inspirées de l’iconographie orthodoxe.

Une nouvelle campagne, un même élan

La campagne, qui se déroule jusqu’en janvier 2025, a pour but de rassembler les fonds nécessaires à la création de ces fresques. Mais le monastère ne compte pas uniquement sur les dons financiers : il appelle également les soutiens à relayer l’information autour d’eux pour toucher un public encore plus large.

Une œuvre collective

Les fresques, symboles de foi et de beauté, nécessitent un travail minutieux réalisé par des artistes spécialisés. « C’est un projet qui dépasse notre communauté. Il s’agit de préserver un patrimoine culturel et spirituel pour les générations à venir », explique-t-on au monastère.

Comment contribuer ?

Les dons peuvent être faits directement sur la page dédiée à la campagne. Toute aide, qu’elle soit financière ou par le partage de l’initiative, est la bienvenue.

Pour accéder à la page de la campagne et participer à cette aventure, cliquez ici : Accéder à la campagne.