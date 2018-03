Le monastère de Vazelon à Trébizonde (Trabzon en turc, ndt), après avoir été vandalisé et laissé à l’abandon pendant des années, sera restauré. Le projet de restauration du monastère de Vazelon, situé dans le district de Maçka, dans la province de Trébizonde qui jouxte la Mer Noire, est en cours, après que ce site ancien soit tombé en ruine en raison de la négligence, du vandalisme et des raids des chasseurs de trésors. La date exacte de la fondation du monastère est incertaine, bien que certains chercheurs la fixent entre 270 et 317. Le monastère a été restauré par l’empereur Justinien en 565 et a subi de nombreuses réparations et rénovations dans le passé. Ces dernières années, l’urgence d’un projet étendu est devenue évidente après que le toit du monastère se soit effondré suite à un glissement de terrain. En outre, les attaques régulières des chasseurs de trésors, et les graffiti des touristes qui gravaient leurs noms ou des déclarations d’amour, ont laissé le monastère dans un triste état, incitant les autorités à agir. » Le ministère du tourisme a lancé un appel d’offres pour le projet de restauration l’an passé. Des fonds de l’Union européenne ont financé ce projet. Les travaux liés au projet sont encore en cours. Il s’agit d’un processus qui va durer longtemps. La restauration elle-même commencera en 2020 » a déclaré le maire de Maçka Koray Koçhan. Celui-ci a mentionné que la restauration devrait démarrer » aussi tôt que possible » et que le monastère » devrait être ouvert au tourisme « . » Le monastère de Vazelon est malheureusement sans protection. Le Conseil de conservation a déclaré » domaine protégé » la région. La propriété du bâtiment, qui a été enregistrée comme bien culturel, appartient au Ministère du tourisme. Ses alentours appartiennent au Ministère des forêts… » Le monastère a été exposé aux ravages des chasseurs de trésors et autres, mais maintenant nous surveillons cela, les fouilles opérées par ces gens ont diminué « , a ajouté Koçhan. Le patriarche Bartholomée a visité le monastère en août 2011. Celui-ci, avec les clercs qui l’accompagnaient, ont allumé des cierges sur le site et y ont récité des prières.

