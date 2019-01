Après le chant des hymnes nationaux de Grèce et d’Égypte, le patriarche Théodore II a reçu le 6 janvier 2019 le nouveau gouverneur d’Alexandrie le Dr Abdel-Aziz Qonsowa, qui est venu au Siège patriarcal d’Alexandrie pour transmettre les vœux du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi pour la nouvelle année 2019 et les célébrations qui se sont achevées par la fête de la Théophanie. La réception a été particulièrement chaleureuse, ce qui montre encore une fois les relations étroites entre les deux peuples, de même qu’entre l’Égypte et le Patriarcat d’Alexandrie. « En votre personne, nous remercions Son Excellence le président de la République Arabe d’Égypte Abdel Fattah al-Sissi pour la protection qu’il offre à notre Patriarcat », a déclaré le Primat de l’Église d’Alexandrie, qui a reçu chaleureusement le nouveau gouverneur. Celui-ci est venu dans la Grande salle du Trône, accompagné de nombreux représentants de l’armée, de la police et des autorités. Le patriarche Théodore, qui était accompagné de l’épitrope patriarcal d’Alexandrie, le métropolite d’Accra Narcisse, a particulièrement remercié l’armée égyptienne pour la protection qu’elle accorde dans tout le pays et pour sa lutte contre le terrorisme. De son côté, le gouverneur d’Alexandrie a parlé en termes élogieux de l’œuvre du Patriarcat d’Alexandrie et de la contribution de la communauté hellénique d’Alexandrie au pays du Nil. L’attaché militaire de l’Ambassade de Grèce a honoré la cérémonie de sa présence.

