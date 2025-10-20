Le pape et le patriarche œcuménique commémoreront le concile de Nicée

Le Patriarcat œcuménique exprime sa joie face à la visite prochaine de Sa Sainteté le pape Léon XIV de Rome en Türkiye, en réponse au souhait exprimé et à l’invitation de Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée de commémorer ensemble l’historique 1700ᵉ anniversaire du premier concile œcuménique convoqué à Nicée.

Les deux primats se rendront à Nicée de Bithynie le 28 novembre. Sa Sainteté le pape visitera officiellement le siège du Patriarcat œcuménique au Phanar les 29 et 30 novembre pour participer à la fête du saint apôtre André le Premier-Appelé, fondateur de l’Église de Constantinople.

