Le Parlement letton a voté, le 6 juin, une loi exigeant des hiérarques orthodoxes la citoyenneté lettone et un séjour minimum de 10 ans dans le pays. Deux lectures ont eu lieu, avec 79 députés qui se sont prononcés pour la loi, sans aucune voix contre. Il n’y a pas eu de débats, d’objections ou d’amendements. La mesure a été adopté « d’urgence » à la demande de la commission du Parlement pour les droits de l’homme et les affaires publiques, qui avait proposé cette mesure plus tôt dans la semaine, précisant que le critère s’appliquerait aux organisations religieuses dont la direction est située hors de Lettonie, et mentionnant expressément l’Église orthodoxe de Lettonie, qui constitue une entité autonome au sein de l’Église orthodoxe russe. Les amendements correspondants ont été introduits sur la loi concernant l’Église orthodoxe de Lettonie, stipulant que seul un citoyen letton qui a résidé de façon permanente dans le pays durant dix ans au moins peut devenir un hiérarque de tout rang dans l’Église. Le primat actuel, le métropolite de Riga Alexandre, est né en Lettonie et possède la citoyenneté lettone. Les représentants de la commission pensent que la loi renforcera la sécurité publique et celle de l’État en Lettonie, où l’orthodoxie est la religion la plus importante, estimée à 26% de la population . Néanmoins le département légal du Parlement qui vérifie les lois en fonction de leur conformité aux autres normes, avait donné une réponse négative aux amendements, mentionnant qu’ils étaient en contradiction avec les dispositions internationales sur la liberté de religion et l’autonomie des institutions ecclésiastiques. Le département avait donc conseillé de ne pas voter les amendements. La Lettonie a déjà un accord avec le Vatican, aux termes duquel seuls les citoyens lettons peuvent devenir évêques de l’Église catholique-romaine dans ce pays.

Source (dont photographie) : Orthodox Christianity