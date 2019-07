Le Patriarcat d’Alexandrie, avec la Bibliothèque d’Alexandrie (Biblioteca Alexandrina), et la Fondation A.G. Leventis de Chypre, unissent leurs forces pour rénover une série de documents de l’histoire du Patriarcat. Parmi la vaste richesse de connaissances, de la culture et de l’histoire de la Bibliothèque patriarcale, qui comprend plus de 40.000 livres, 3.000 incunables et 530 manuscrits uniques, Alexandrie et Chypre ont choisi de restaurer 100 manuscrits. Dans le cadre de ce programme, parmi les cent manuscrits reçus par la Biblioteca Alexandrina du Patriarcat, la restauration de 68 manuscrits a déjà été effectuée, et vers la fin de 2020, la restauration du reste sera achevée. Ensuite, un volume comportant les 100 manuscrits restaurés du Patriarcat, sera publié. La publication est entreprise par la Bibliothèque d’Alexandrie, avec le grand soutien financier et le financement de la Fondation Leventis. Les premiers manuscrits remontent à 1796, année de la première liste officielle de manuscrits et codex contenus dans la Bibliothèque patriarcale du patriarche Parthène d’Alexandrie. « Où que je sois dans les tribunes du monde, je parle toujours de la Bibliothèque d’Alexandrie » a déclaré le patriarche Théodore d’Alexandrie, lors de la réception organisée par le directeur de la Bibliothèque, le Dr Mοstafa El Feki. Enfin, le patriarche a souligné l’excellente coopération qui peut également être obtenue dans ce domaine avec la nouvelle ministre grecque de la culture, Lina Mendoni, qui est « archontissa » du Patriarcat d’Alexandrie. Le patriarche a également évoqué le travail de Mme Marianna Vardinoyannis à la Librairie d’Alexandrie. Il a ensuite souligné les efforts du Patriarcat d’Alexandrie pour la création du Centre de l’hellénisme qu’il souhaite installer au manoir Averoff, rue Fouad à Alexandrie.

Source (dont photographie) : Romfea