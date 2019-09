Le 800ème anniversaire de l’autocéphalie de l’Église orthodoxe serbe a été fêté solennellement le week-end dernier à Los Angeles dans le cadre du diocèse d’Amérique occidentale et s’est achevé par une liturgie en l’église Saint-Sava à San Gabriel (Californie), présidée par l’archevêque d’Amérique Elpidophore (Patriarcat œcuménique). Il était assisté par le métropolite Joseph du Patriarcat d’Antioche, le métropolite Sabas de l’archevêché grec en Amérique, et les évêques de l’Église orthodoxe serbe : Longin de la Nouvelle Gračanica et d’Amérique centrale, Mitrophane du Canada, Grégoire de Düsseldorf, Théodose de Ras et Prizren, Maxime d’Amérique occidentale, Irénée d’Amérique orientale, Serge de Bihać et Petrovac, Cyrille de Buenos Aires et d’Amérique du Sud et du Centre, Dimitri de Zahumlje et Herzégovine, David de Stobi (Archevêché d’Ohrid), et l’higoumène Méthode du monastère athonite de Chilendar. L’archevêque de Chicago Pierre, de l’Église russe hors-frontières, assistait à l’office, qui était chanté par les élèves du séminaire de Prizren. Dans son adresse aux hiérarques présents et au peuple fidèle, l’archevêque Elpidophore a communiqué la décision du patriarche Bartholomée de commémorer très solennellement, à Nicée, le huitième centenaire de l’octroi de l’autocéphalie à l’Église serbe par le patriarche œcuménique. Le patriarche Bartholomée invitera à la cérémonie le patriarche de Serbie et tous les hiérarques de l’Église orthodoxe serbe. « Nous vous transmettons à tous les salutations les plus chaleureuses et la bénédiction de S.S. le patriarche œcuménique Bartholomée. Le peuple de Serbie et l’Église orthodoxe serbe sont très chers à Sa Sainteté [Bartholomée, ndt]. Les liens fraternels étroits entre les communautés serbes et grecques orthodoxes existent depuis des années. Cette cérémonie unique nous rappelle les paroles du psalmiste ‘Comme il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble », a déclaré dans son discours l’archevêque Elpidophore, qui a souligné qu’il se réjouissait de la relation longue et proche entre l’Église Mère de Constantinople et le Patriarcat de Serbie. Le patriarcat de Constantinople, pendant des siècles, a connu la force et la maturité de l’Église serbe. Dans cette optique, l’Église de Constantinople a donné à l’Église de Serbie, d’abord l’autonomie, ensuite l’autocéphalie, et en 1219, le patriarche œcuménique Emmanuel, à Nicée, a conféré le sacre épiscopal au moine Sava avec le rang d’archevêque de Serbie, lui que nous connaissons aujourd’hui comme l’illuminateur de la Serbie, saint Sava. « L’indépendance et la maturité de l’Église serbe ont toujours été témoignées à travers les siècles. Le saint et grand concile tenu en Crète en 2016 sert de preuve à ce fait. L’Église de Serbie a honoré ses engagements envers le monde orthodoxe en participant pleinement et de tout cœur aux travaux de cet important concile pan-orthodoxe. Sa Sainteté le patriarche enverra ses salutations les plus sincères à S.S. le patriarche Irénée et à tous les hiérarques de l’Église orthodoxe serbe pour leur soin fraternel et leur fidélité. En vérité, il est doux et beau pour des frères, et il est spirituellement utile, pour des frères de vivre ensemble ! » a ajouté l’archevêque Elpidophore, qui a rappelé que cette unité a été témoignée pendant des années, de façons diverses : « Il est connu que les Serbes viennent en Grèce pour continuer leurs études académiques, mais aussi que les Grecs étudient à l’université en Serbie. Les peuples serbe et grec, de même, ont eu des relations diplomatiques fortes à travers l’histoire. De nombreuses fois, ils ont été frères dans la guerre, comme cela fut le cas du temps de la révolution contre l’empire ottoman. Cette révolution a apporté la liberté religieuse dans de nombreuses parties des Balkans. Et dans une histoire qui n’est pas si lointaine, la République hellénique a soutenu le peuple serbe souffrant pendant la guerre des années 1990, et après la dissolution de la Yougoslavie. Ces liens fraternels entre les Grecs et les Serbes sont profonds et sincères », a souligné l’archevêque Elpidophore, qui a déclaré qu’il était difficile de trouver en ce monde des meilleurs frères et sœurs que le peuple serbe. « Nous prions que le Seigneur, dans Sa bonté, accorde que nous vivions ensemble de nombreuses années, et jusqu’à la deuxième venue du Seigneur. Que notre amour et notre collaboration continuent et croissent pour la gloire de Dieu et l’édification de l’Église du Christ, par les prières de la très sainte Mère de Dieu et l’Illuminateur du peuple serbe, saint Sava et de tous les saints » a conclu Mgr Elpidophore.

Source (dont photographie)