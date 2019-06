Le patriarche Bartholomée écrit au président monténégrin Djukanović qu’il ne reconnaît pas la soi-disant « Église du Monténégro » de « M. Dedeić »

La lettre du patriarche Bartholomée

Suite au projet de loi, visant à nationaliser les biens ecclésiastiques au Monténégro et les transmettre à un groupuscule schismatique dirigé par le clerc défroqué Dedeić, le patriarche Bartholomée a adressé la lettre suivante au président monténégrin Djukanović :

« Votre Excellence,

Nous nous adressons avec joie à votre honorable Excellence, vous souhaitant, ainsi qu’à votre peuple fidèle, toute bénédiction divine venant du ciel. Récemment, au Patriarcat œcuménique, nous avons été informés avec consternation que vous aviez exprimé votre soutien à la création d’une Église orthodoxe au Monténégro et que le gouvernement de votre pays avait ratifié un projet de loi concernant la liberté religieuse, qui envisage la nationalisation de toutes les églises orthodoxes construites avant 1918, de même que des biens ecclésiastiques. Cela signifie que votre nation exproprie les églises et les biens de la sainte Métropole du Monténégro, de même que de trois autres évêchés de la très sainte Église de Serbie. Votre Excellence, par cette lettre, nous vous informons très franchement que le Patriarcat œcuménique, avec toutes les autres Églises orthodoxes, reconnaît comme seule juridiction orthodoxe canonique au Monténégro celle qui se trouve sous la juridiction de S.E. le métropolite Amphiloque, hiérarque de la très sainte Église de Serbie. L’Église du Monténégro n’a jamais été autocéphale, et l’actuelle soi-disant Église orthodoxe du Monténégro sous l’obédience de Miraš Dedeić n’appartient pas à l’Église orthodoxe. M. Dedeić n’est pas un évêque de l’Église orthodoxe, mais une personne défroquée par le Patriarcat œcuménique. Le seul hiérarque canonique dans ce pays est notre frère le métropolite Amphiloque, qui appartient au Patriarcat de Serbie et qui est reconnu au niveau panorthodoxe. Nous vous adressons cette lettre parce que nous ne voulons pas que notre peuple bien-aimé du Monténégro en arrive à un état d’isolation ecclésiale et de séparation du corps de la communion entière des Églises orthodoxes, étant donné qu’aucune Église parmi elles ne reconnaîtra ou soutiendra l’invention anti-canonique de Dedeić. Nous vous rappelons ce que nous vous avons dit en l’an 2000 : « Nous sommes convaincus que votre bien-aimée Excellence comprend également le danger menaçant la cohésion spirituelle du peuple du Monténégro, provoqué par ledit Dedeić et que vous allez vous dissocier de lui pour le bien de votre peuple ». Votre Excellence, nous vous prions de ne pas considérer ce qui précède comme une immixtion dans les affaires internes de votre pays, mais comme le désir de notre Église Mère à Constantinople d’assister votre pieux peuple qui se trouve à un carrefour critique de son histoire. Aussi, nous restons avec estime, amour et vœux de tout notre cœur, le fervent intercesseur auprès de Dieu de votre honorable Excellence.

Au Patriarcat œcuménique, le 21 juin 2019, + Bartholomée, archevêque de Constantinople la Nouvelle Rome et Patriarche œcuménique ».

