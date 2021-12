Le patriarche Bartholomée est testé positif au coronavirus

Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée, dans le cadre des tests réguliers qui sont effectués au Phanar, a été diagnostiqué, vendredi 24 décembre 2021, positif au coronavirus.

Le patriarche, qui est entièrement vacciné, présente actuellement des symptômes bénins, mais son état général est bon. Immédiatement après le diagnostic, le patriarche s’est rendu à l’hôpital central d’Istanbulpour d’autres tests de dépistage.

Le patriarche œcuménique remercie tous ceux qui manifestent leur intérêt pour son état de santé et exhorte tous, paternellement, une fois encore, à suivre les recommandations des spécialistes, comme ceux qui n’ont pas encore été vaccinés, à le faire pour leur bien et celui de toute la société. À cette occasion, il souhaite à tous une fête de Noël, joyeuse et bénie.

