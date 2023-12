Le patriarche Bartholomée : « Nous déclarons tous azimuts que Constantinople est l’Église Mère unique et authentique »

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Le patriarche Bartholomée, parlant à Myre-en-Lycie (actuellement Demre, en Turquie), à l’occasion de la fête de saint Nicolas, a déclaré : « Notre Orient constitue l’être et le lieu de la formation de l’Église. Ici, dans nos territoires, ont été réalisés les Conciles œcuméniques, ici s’est formée la conscience ecclésiale sous la forme du ministère local du Seigneur et non selon d’autres critères, ethniques etc. Ici a été formée avec sagesse la