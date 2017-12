Le patriarche Cyrille accepte l’invitation du président moldave Dodon au Congrès mondial des familles en Moldavie

Le patriarche Cyrille de Moscou a accepté l’invitation du président moldave Igor Dodon à se rendre au Congrès mondial des familles, lequel aura lieu à Chișinău en 2018. L’invitation a été remise au patriarche lors de sa rencontre avec le président, laquelle s’est déroulée au monastère Saint-Daniel à Moscou le 25 décembre 2017. Selon le site de l’Organisation internationale de la famille, le Congrès mondial des familles organise de grands événements publics destinés à affirmer, célébrer et « défendre la famille naturelle en tant que seule cellule fondamentale et durable de la société ». « Le patriarche Cyrille a accepté mon invitation à se rendre en Moldavie pour une visite pastorale et participer au Congrès mondial des familles, qui aura lieu à Chișinău en septembre 2018 », a déclaré le président moldave après sa rencontre avec le patriarche. « Nous avons parlé de la nécessité de protéger et renforcer les valeurs traditionnelles dans les pays du monde orthodoxe. C’est extrêmement important aujourd’hui, alors que les valeurs chrétiennes traditionnelles sont dévaluées », a poursuivi le président. Il a aussi souligné que la Moldavie est un bastion de l’Orthodoxie et une avant-garde dans le combat pour les valeurs chrétiennes, avec 97% des Moldaves s’identifiant comme orthodoxes et l’Église y étant reconnue comme l’institution la plus fiable dans le pays. « Les orthodoxes croient qu’ils peuvent traverser toutes les difficultés avec l’amour de Dieu et l’espoir en Lui », a ajouté le président Dodon. Celui-ci a souvent parlé de l’importance de l’orthodoxie et des valeurs traditionnelles pour la Moldavie. Au mois de mars passé, lors d’une rencontre avec le patriarche, le président avait dit : « Je crois que sans la foi orthodoxe, sans nos traditions, la Moldavie n’a pas d’avenir. La Moldavie a besoin d’un partenariat avec la Russie. La Moldavie a absolument besoin de préserver et de renforcer notre Église orthodoxe. Vraiment, nous passons par une période très difficile, mais je suis certain qu’avec la foi nous la traverserons ». Le président a également affirmé que l’Orthodoxie est un élément fondamental et non négociable de la vie moldave. En février de cette année, il a rejeté une invitation à participer à une marche LGBT et, au lieu de cela, a soutenu un certain nombre de manifestations dont le but est de soutenir et renforcer les valeurs familiales traditionnelles. Toujours selon le président Dodon, le patriarche Cyrille visitera diverses régions de Moldavie. Celui-ci, au cours de sa rencontre avec le président moldave, a mentionné que son cœur est très proche du pieux peuple moldave, qui vit « avec une foi profonde dans son cœur ». « Nous savons aussi que la Moldavie passe par un moment qui n’est pas des plus faciles dans son développement historique. Que peut faire l’Église dans cette situation ? L’Église appelle à ce que les processus politiques soient accomplis pacifiquement, qu’il n’y ait pas de violence, et que le peuple ne souffre pas », a conclu le patriarche.

