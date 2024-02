Le patriarche d’Alexandrie sur le mariage des couples de même sexe : « L’Église est un havre d’amour et non un tribunal »

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Le dimanche 28 janvier, le pape et patriarche Théodore d’Alexandrie a présidé la divine liturgie à l’église du Centre spirituel missionnaire du Patriarcat d’Alexandrie et de toute l’Afrique à Rodia, en Crète. À la fin de la divine liturgie, le patriarche a été interrogé sur la législation imminente concernant le mariage civil et l’adoption par les couples de même sexe. En réponse, il a réfléchi au message inclusif du Christ,