Le patriarche d’Alexandrie Théodore II a été reçu par Joe Biden à la Maison Blanche￼

Le président américain Joe Biden a reçu à la Maison Blanche le pape et patriarche d’Alexandrie Théodore II le mardi 11 octobre 2022. Le primat de l’Église d’Alexandrie était accompagné par l’archevêque d’Amérique Elpidophore et le père Alexandre Karloutsos, protopresbytre du Patriarcat œcuménique qui, le mois dernier, avait reçu la plus haute distinction des États-Unis, la médaille présidentielle de la Liberté et qui entretient traditionnellement des excellentes relations avec la