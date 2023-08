Le patriarche Daniel : « Le degré de civilisation d’un peuple se voit dans l’attention qu’il montre pour les personnes âgées et pour les enfants »

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Le 13 août 2023, à l’occasion du dimanche dédié aux Roumains vivant à l’étranger, le patriarche de Roumanie, leur a adressé le message suivant : « Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe roumaine a proclamé 2023 ‘Année d’hommage à la pastorale des personnes âgées et Année commémorative des hymnographes et chantres d’Église. La communauté humaine traditionnelle s’est toujours préoccupée des personnes âgées, les considérant non pas comme un fardeau, mais comme une source