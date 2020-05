Le patriarche Daniel : « Les Myrrophores, des modèles de foi et de courage en période d’épreuve »

« Le Christ est ressuscité !

Le 3e dimanche après Pâques, appelée aussi « Dimanche des Myrrophores », l’Église orthodoxe fait mémoire et honore les saintes Femmes myrrophores, qui sont venues au tombeau du Sauveur avec des aromates précieuses, recevant de l’ange, avant tous, la nouvelle que le Christ était ressuscité des morts. Ces femmes qui apportaient les aromates sont devenus de courageux témoins de la résurrection du Seigneur, et ont été rendues dignes de la grande joie de rencontrer Jésus-Christ Lui-même, ressuscité des morts (cf Matth. XXVIII,9). Nous connaissons par le Nouveau Testament les noms des femmes myrrophores, qui s’appelaient : Marie Madeleine, Marie, la mère de Jacques et de Joseph ou Joset, Marie de Cléopas, Jeanne, l’épouse de Chouza, l’intendant du roi Hérode, Salomée et Suzanne, qui ont aidé le Sauveur et les saints Apôtres dans la sainte œuvre de la prédication de l’Évangile. À celles-ci s’ajoutent Marthe et Marie, les sœurs du juste Lazare de Béthanie. La présence des femmes myrrophores au tombeau du Seigneur représente un acte de grand courage et la prise de responsabilité de témoigner la foi, du fait que leur amour pour le Christ a été plus puissant que la peur produite par ceux qui ont décidé de Le crucifier. Par leur fidélité et leur piété, les femmes myrrophores se sont montrées plus courageuses et dévouées au Seigneur Jésus-Christ que Ses propres disciples, devenant « apôtres pour les apôtres » comme l’a dit S. Jean Chrysostome. Dans le contexte de l’année 2020, proclamée dans le Patriarcat de Roumanie comme une Année solennelle de la pastorale des parents et des enfants, rappelons-nous avec reconnaissances de nos mères et grand-mères, de nos éducatrices et enseignantes de religion qui ont inculqué aux enfants et aux jeunes la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, en les formant comme des croyants orthodoxes de l’Église orthodoxe roumaine et du peuple roumain. Peinant sans cesse dans la vie de famille, aidant leurs époux et leurs parents, élevant les enfants dans la foi, ou priant et travaillant dans les monastères, dans les hôpitaux et les autres institutions, les femmes chrétiennes pieuses et courageuses ont été de tout temps les témoins de la foi. Aussi, les noms de nombreuses femmes chrétiennes ont été inscrits dans le calendrier de l’Église, étant des figures lumineuses et priantes pour toute l’Église. Aujourd’hui aussi, les femmes chrétiennes pieuses et laborieuses de notre pays cultivent un amour miséricordieux pour les personnes souffrantes se trouvant dans les hôpitaux et les instituts d’assistance sociale, elles soutiennent l’éducation religieuse des enfants, mais aussi, elles apportent la paix et la joie sainte dans leurs familles et la société. En particulier, nous apprécions le sacrifice des femmes chrétiennes qui appartiennent au corps médical (médecins, assistantes et infirmières) et travaillent avec compétence et sacrifice pour traiter et guérir ceux qui sont contaminés par la pandémie actuelle. À l’occasion du Dimanche des femmes myrrophores, nous adressons notre gratitude et nos bénédictions à toutes les femmes chrétiennes pour tout leur travail accompli pour le bien du peuple roumain et nous leur souhaitons à toutes la santé et l’aide dans la vie, la paix et la joie sainte, pour des années nombreuses et bénies ! † DANIEL, patriarche de l’Église orthodoxe roumaine ».

Source