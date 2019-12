Le patriarche bulgare Néophyte a rencontré, le 10 décembre, le directeur général de la Télévision nationale bulgare Emil Kochloukov. La rencontre a eu lieu dans les locaux du diocèse métropolitain de Sofia, et à l’ordre du jour figurait une liste de questions sur la coopération entre la Télévision nationale bulgare et l’Église orthodoxe de Bulgarie. Emil Kochloukov a exprimé le souhait de créer une série de rubriques concernant la foi, le service du prochain. Il a été également question de la retransmission en direct des offices depuis la cathédrale patriarcale les jours de Noël, des Rameaux et de Pâques. Assistaient à la rencontre l’évêque de Melna Gérasime, secrétaire principal du Saint-Synode, l’archiprêtre Nicolas Gueorguiev, chef du département des relations avec la société auprès du Saint-Synode et Ivaïlo Ognianov, directeur des programmes à la Télévision nationale bulgare.

Source (dont photographie) : Patriarcat de Bulgarie