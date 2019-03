Le patriarche d’Antioche Jean X a demandé, par une lettre au patriarche de Constantinople Bartholomée du 31 décembre 2018, la convocation d’une synaxe des Primats orthodoxes pour discuter la question ukrainienne. La réponse du patriarche Bartholomée au patriarche Jean X a été publiée en russe par le Département des affaires ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou, en date du 1er mars 2019, dont traduction ci-dessous. À ce jour, le texte original n’a pas été publé. Le site « Fos Fanariou », proche du Patriarcat de Constantinople, estime que celui-ci « n’avait pas de raison de publier la lettre concernée ». « Nous nous adressons à vous avec grande joie, embrassant fraternellement Votre Béatitude dans le Seigneur ! Nous avons reçu et lu attentivement la lettre № 100 de Votre bien-aimée Béatitude, du 31 décembre de l’an passé, dans laquelle Vous demandez de réunir la synaxe des Primats des Églises orthodoxes afin de régler le problème dans l’Église ukrainienne. En réponse, nous vous informons que, après le refus de quatre Églises orthodoxes de participer, et ce sans raison du point de vue ecclésial et théologique, au Saint et Grand Concile (de Crète ndt), ce à quoi il n’y a pas de justification, votre ancienne Église étant l’une d’entre elles, le Patriarcat œcuménique a une sérieuse raison de s’abstenir d’une telle réunion au niveau panorthodoxe : elle sera inutile, vu qu’elle mènera au seul accord que les participants seront en désaccord les uns avec les autres. La sainte Grande Église du Christ, ayant en vue l’amour et le sacrifice de soi, sans intérêt propre ou pression, dans le seul but de l’unité du peuple ukrainien et de la cessation de la division et du schisme, afin de réunir des millions de fidèles dans les bras de l’Église canonique après qu’ils en furent en dehors injustement, a récompensé l’Église d’Ukraine, conformément à la tradition ecclésiale et aux canons, par l’autocéphalie. Ce de la même façon qu’ont reçu l’administration interne toutes les autres Églises autocéphalies nouvellement créées, qui ont été confirmées par la même méthode, sans Concile orthodoxe ou discussion commune avec les Églises autocéphales sœurs, et qui ont été reconnues dans leur position par toutes les Églises, les noms de leurs nouveaux Primats étant ajoutés dans les diptyques. Ainsi, nous demandons au Fondateur de l’Église et Son Chef, que Sa grâce, l’amour du Dieu et Père, et la communion du Saint Esprit soient avec vous, avec leurs Excellences les hiérarques, le clergé et le peuple fidèle qui se trouvent dans l’épreuve dans l’Église d’Antioche. Nous terminons avec immense amour fraternel dans le Seigneur et un profond respect. Le frère aimant en Christ de Votre Béatitude. Le Patriarche œcuménique Bartholomée ».

