Le patriarche de Serbie a remis le tomos d’autocéphalie à l’archevêque de Macédoine et d’Ohrid Stéphane

Le patriarche Porphyre a remis, en la cathédrale Saint-Michel de Belgrade, le tomos à l’archevêque de Macédoine et d’Ohrid Stéphane. Par ce tomos, l’Église orthodoxe serbe reconnaît l’autocéphalie de l’Église orthodoxe de Macédoine. Le patriarche Porphyre, avant la remise du tomos, a déclaré que les conditions étaient réunies pour que l’archevêché d’Ohrid dispose de la capacité d’être une Église autocéphale. Le primat de l’Église orthodoxe serbe a insisté sur le fait que, ce faisant, l’Église ne divise pas, mais croît dans l’amour et la concorde.

« Nous avons aujourd’hui l’occasion de couronner aujourd’hui, par la Grâce divine, le processus que nous avons entamé, qui a été en fait en grande partie réalisé par notre concélébration de la sainte Liturgie à Skopje. Ce qui existe déjà entre nous est l’unité qui a été détruite pendant une période et a été rétablie, puis est allée un pas plus loin, dans l’esprit de l’Église à travers les siècles, et il s’agit du fait que l’Église de Macédoine, l’archevêché d’Ohrid, n’a pas seulement les conditions, mais la possibilité et la nécessité de s’organiser dans le contexte d’une Église autocéphale », a déclaré le patriarche Porphyre, qui a ajouté que ce c’est la meilleure chose pour les deux Églises orthodoxe et pour l’Orthodoxie, pour les frères et sœurs en Macédoine du Nord.

Le primat de l’Église orthodoxe serbe a précisé que ce qui avait déjà été réalisé par la concélébration de la Liturgie à Skoplje devait aujourd’hui être exprimé publiquement dans un document appelé « Tomos ».

« C’est notre conscience profonde et notre profond sentiment que, après l’accord mutuel que nous avons atteint entre nous, nous devons informer officiellement toutes les Églises locales de cet acte, bien que la majorité des Églises le sachent et, naturellement, l’ont soutenu et nous a incités à aller dans cette direction. J’ai des informations qu’en de nombreux endroits où se trouvent nos fidèles, tant les Macédoniens que les Serbes expriment une joie indescriptible pour notre acte », a encore déclaré le patriarche.

Celui-ci a souligné que l’autocéphalie octroyée à l’Église orthodoxe de Macédoine n’a aucun lien avec les autres espaces dans lesquels existe et agit l’Église orthodoxe serbe. « Les conditions et les contextes, ce que nous considérons comme étant l’ordre en Macédoine du Nord, est absolument différent dans tous les autres espaces où existe et vit notre Église » a précisé le patriarche Porphyre. Celui-ci a dit que l’Église a sa propre dynamique, sa vie et que cette dynamique, cette vie et cette structure de l’Église ne peuvent en aucun cas être réduits à la dynamique, les principes et les règles qui viennent de ce monde.

« Il n’existe aucun individu, même s’il était le plus saint, il n’existe aucune valeur de ce monde, même parmi les plus saintes et les plus importantes, par lesquels le concept de la vie de l’Église peut être épuisé. On ne se sert pas de l’Église, mais on sert l’Église. On ne peut se servir de l’Église, elle n’est pas un instrument, encore moins une arme. Nous servons tous l’Église selon nos capacités, nos talents et selon le don de Dieu », a dit le patriarche. Il a encore souligné que l’autocéphalie ne divise par l’Église, mais elle se multiplie et croît, grandissant et se multipliant dans l’amour.

« L’Église ne se divise pas selon ses parties constituantes dans l’unité universelle de l’Église du Christ et dans les commandements du Christ pour se refermer sur elle-même, pour se séparer, pour s’organiser, pour poursuivre exclusivement quelque but terrestre, mais elles se multiplie et croît pour que, par cette croissance, chaque partie de l’Église puisse se donner à d’autres parties de l’Église, et que nous grandissons tous ensemble dans l’amour et l’unité de la foi », a déclaré le patriarche.

Après le discours du primat de l’Église orthodoxe serbe a été lu le texte du tomos. Puis l’archevêque d’Ohrid et de Macédoine Stéphane a déclaré que la troisième Liturgie commune, à Belgrade, a confirmé l’unité et l’amour entre les Églises de Macédoine et de Serbie.

« Aujourd’hui est venue la plus grande joie, car ce que nous avons négocié depuis longtemps est ce que notre Synode a demandé, et ce que votre Assemblée épiscopale a accepté à l’unanimité. Vous avez signé le Tomos et confirmé la réalité, à savoir l’autocéphalie de l’archevêché d’Ohrid de l’Eglise orthodoxe de Macédoine », a déclaré l’archevêque Stéphane.

Il a ajouté que tous les fidèle de Macédoine du Nord, y compris le peuple serbe de ce pays, se réjouiront de la nouvelle, aussi parce qu’elle marquera l’unité des deux Églises.

Le patriarche Porphyre a recommandé que l’Église orthodoxe macédonienne trouve maintenant un nom approprié.

Le patriarche serbe a également souligné que l’Église ne peut pas être un instrument et qu’elle n’est pas un instrument pour atteindre d’autres objectifs.

Le patriarche Porphyre a également souligné que cette décision n’affectera pas les autres régions canoniques de l’Église orthodoxe serbe, car, comme il l’a dit, les conditions en Macédoine du Nord sont différentes de celles des autres parties de l’Église orthodoxe serbe.

L’Église orthodoxe serbe cède tous ses biens sur le territoire de la Macédoine du Nord à la nouvelle Église autocéphale de ce pays, lit-on dans le tomos : « Les église et monastères sacrés, en particulier les sanctuaires de la période némanide et de la période ultérieure de présence serbe, la construction d’églises et la création culturelle sur le territoire de la Macédoine du Nord actuelle, ainsi que l’ensemble des biens meubles et immeubles de l’Église orthodoxe serbe, à l’intérieur de ses frontières, sont donnés à la nouvelle église sœur autocéphale. »

En outre, dans le tomos il est dit que l’Église orthodoxe serbe ne conditionnera pas la nouvelle Église sœur par des clauses restrictives en ce qui concerne l’étendu de sa juridiction aussi bien en Macédoine du Nord que dans sa diaspora tout en recommandant fraternellement de résoudre la question de son nom dans un dialogue fraternel avec les Églises helléniques et autres Églises orthodoxes locales.

