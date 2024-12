Le patriarche Porphyre de Serbie a adressé au nom de l’ensemble de l’Église orthodoxe serbe et en son nom personnel, ses sincères et chaleureuses félicitations à Sa Béatitude le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Monseigneur Onuphre à l’occasion du trente-quatrième anniversaire de son ordination épiscopale.« L’évêque est appelé à être le bon pasteur (Jean 10, 14) qui, par amour pour son troupeau, est prêt à donner sa vie

