Le patriarche Élie a rencontré les ambassadeurs accrédités en Géorgie

Les représentants du corps diplomatique en poste en Géorgie ont rencontré le patriarche Élie et les métropolites Chio (Moudjiri) de Senaki et Tchkhorotchku, Théodore (Tchuadze) d’Akhaltsikhe et Taoklardjeti, et Gérasime (Charachenidze), de Zugdidi et Tsaichi, au siège du trône patriarcal. Auparavant, ils ont rencontré le recteur de l’Académie théologique de Tbilissi, le protopresbytre Georges Zviadadze. Au cours de la rencontre, les métropolites ont parlé de la situation passée et présente