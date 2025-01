Damas, 3 janvier 2025Le Patriarche Jean X, Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, accompagné du Patriarche Joseph Absi, Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient pour les melkites catholiques, et des représentants du Patriarche Ephrem II, Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient pour les Syriaques orthodoxes, a reçu le ministre français des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot et sa délégation, en présence du Dr. Safir Salim, directeur de l’organisation Hope Center

